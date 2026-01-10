Toro.it

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino, Baroni sorprende: Gineitis, Zapata e Ngonge titolari

Manca poco meno di un’ora al calcio d’inizio di Atalanta-Torino. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Palladino non sorprende e non ci sono sorprese: Krstovic titolare e Scamacca in panchina. Baroni invece stupisce: Gineitis torna titolare dopo l’affaticamento e davanti giocano Zapata e Ngonge. Adams e Simeone in panchina. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Pasalic, Maldini, Sulemana, Samardzic, Scamacca. All. Palladino.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Ngonge, Zapata. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Dembele, Nkounkou, Biraghi, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Acquah, Simeone, Adams, Njie. All. Baroni.

Duvan Zapata of Torino FC looks on during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
direibene18
direibene18
1 ora fa

No aí giocatori a noleggio.
1X2 CAIRO VATTENE

granata13
granata13
1 ora fa

Mi fido di Duvan..l avrei mandato in campo anche io..ngonge no..avrei messo adams..mi auguro abbia ragione lui..

