Ecco i giocatori convocati da Palladino e Baroni per Atalanta-Torino: torna il lituano, ancora out Pedersen

Il Toro, ferito dalla sconfitta casalinga per mano dell’Udinese, si prepara a fare vista all’Atalanta presso la New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri arrivano dalla grande vittoria di Bologna, la 4a nelle ultime 5, che testimonia l’ottimo momento di forma degli uomini di Palladino. I granata dopo la brusca frenata all’Olimpico Grande Torino. Baroni non avrà ancora a disposizione Pedersen e nemmeno lo squalificato Casadei ma ritrova Gineitis.

Atalanta-Torino, i convocati di Palladino

Atalanta-Torino, i convocati di Baroni

Ecco i 24 giocatori chiamati da Baroni:

Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Ismajli, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Sazonov
Centrocampisti: Aboukhlal, Acquah, Anjorin, Asllanii, Ilkhan, Gineitis, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata, Simeone

ultimo aggiornamento: 10-01-2026

