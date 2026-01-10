Ecco i giocatori convocati da Palladino e Baroni per Atalanta-Torino: torna il lituano, ancora out Pedersen
Il Toro, ferito dalla sconfitta casalinga per mano dell’Udinese, si prepara a fare vista all’Atalanta presso la New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri arrivano dalla grande vittoria di Bologna, la 4a nelle ultime 5, che testimonia l’ottimo momento di forma degli uomini di Palladino. I granata dopo la brusca frenata all’Olimpico Grande Torino. Baroni non avrà ancora a disposizione Pedersen e nemmeno lo squalificato Casadei ma ritrova Gineitis.
Atalanta-Torino, i convocati di Palladino
In attesa di comunicazione
Atalanta-Torino, i convocati di Baroni
Ecco i 24 giocatori chiamati da Baroni:
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Ismajli, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Sazonov
Centrocampisti: Aboukhlal, Acquah, Anjorin, Asllanii, Ilkhan, Gineitis, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata, Simeone