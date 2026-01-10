I granata sono reduci da due successi in trasferta, la Dea in casa subisce poco

Atalanta e Torino si avvicinano alla sfida della 20ª giornata di Serie A, in programma alla New Balance Arena. Per il Toro si prospetta una trasferta tutt’altro che semplice.

Lontano dall’Olimpico, il rendimento dei granata è fin qui equilibrato: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra di Baroni arriva però da due successi consecutivi in trasferta, ottenuti contro Sassuolo e Verona.

In generale, lontano dall’Olimpico il Torino ha spesso raccolto risultati positivi, come la vittoria di prestigio contro la Roma e i pareggi contro avversarie di livello quali Lazio, Bologna e Juventus.

Da archiviare, invece, le sconfitte contro Inter, Parma e Lecce, maturate al termine di prestazioni decisamente deludenti.

In trasferta i granata hanno realizzato 10 reti, subendone 12: un bilancio comunque migliore rispetto a quello casalingo, dove i gol incassati salgono a 18.

Dea, una sola vittoria in casa prima di Palladino

Rendimento in crescita, invece, per l’Atalanta tra le mura amiche della New Balance Arena. Dopo un avvio incerto sotto la gestione Juric, caratterizzato da numerosi pareggi, il bilancio interno della Dea recita quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

Dall’arrivo di Palladino, i nerazzurri hanno perso in casa soltanto contro l’Inter, nel combattuto confronto dello scorso 28 dicembre. Con Juric, l’ultima sconfitta interna risaliva al pesante 3-0 subito contro il Sassuolo il 9 novembre, risultato che si rivelò fatale per l’ex tecnico di Roma e Verona, esonerato proprio dopo quella gara.

Atalanta, rendimento in crescita in casa con Palladino

Sotto la guida di Palladino, invece, l’Atalanta ha conquistato successi casalinghi contro Fiorentina, Cagliari e Roma.

Nel complesso, i nerazzurri hanno segnato 12 gol in casa, subendone 9: numeri che certificano il momento positivo di una squadra in netta ripresa dall’arrivo dell’ex allenatore di Fiorentina e Monza.