I precedenti del Toro contro l’Atalanta a Bergamo: dal 4-4 del 2022 alla finale di Coppa Italia del 1963

20a giornata di Serie A alle porte. Dopo la sconfitta contro l’Udinese di mercoledì, il Toro si prepara ad affrontare l’Atalanta di Palladino alla New Balance Arena. I granata in cerca di riscatto dopo il pesante ko, che consegna ai tifosi l’ennesima sensazione di oscillazione tra vittorie convincenti e sconfitte deludenti. Dea invece in ripresa dall’arrivo di Palladino. Al netto della sconfitta contro l’Inter, sono 4 le vittorie bergamasche nelle ultime cinque in campionato. 65 i precedenti ufficiali tra Dea e Toro a Bergamo. Il bilancio sorride però ai nerazzurri, leggermente in vantaggio nei confronti con 22 vittorie, a fronte dei 24 pareggi e 19 successi del Torino.

L’ultimo precedente

L’ultimo precedente a Bergamo risale al 1 febbraio 2025. L’Atalanta, che arriva al match contro il Toro da terza in classifica, fu fermata dai granata di Vanoli sull’1-1. A segno due difensori nel primo tempo, entrambi di testa ed entrambi al primo gol stagionale: Djimsiti e Maripan.

Nel finale, Milinkovic-Savic ipnotizza Mateo Retegui dagli 11 metri, confermandosi para rigori ed inchiodando la parità.

Il rocambolesco 4-4 del 2022

Il 27 aprile 2022 Atalanta e Torino diedero spettacolo a Bergamo, con un rocambolesco 4-4 finale. Nel primo tempo passa in vantaggio il Torino con il gol di Sanabria. Arriva poi la reazione dei nerazzurri, prima con Muriel, e poi De Roon. Poco prima dell’intervallo arriva però il pareggio del Toro, grazie al rigore trasformato da Lukic.

Nella ripresa i granata prendono in largo, ancora con un rigore di Lukic e poi con un autorete di Freuler. Ma Pasalic e Muriel riportarono il risultato in equilibrio a pochi minuti dalla fine, consegnando ai posteri u 4-4 pirotecnico.

La finale di Coppa Italia 1962/63

L’unico titolo in Italia vinto dall’Atalanta è stato conquistato dai nerazzurri proprio ai danni del Toro. Bisogna tornare indietro fino al 2 giugno 1963, quando a Roma, Atalanta e Torino si contendono la Coppa Italia.

I nerazzurri conquistano la finale grazie ad una tripletta di Domenghini, e a poco serve il gol nel finale di Giorgio Ferrini per il Toro.