La probabile formazione dell’Atalanta di Palladino per la sfida contro il Torino di Baroni di questa sera alle 20:45

Dopo aver chiuso il girone d’andata vincendo 2-0 contro il Bologna in trasferta, l’Atalanta si appresta a ospitare il Torino. Il tecnico dei bergamaschi dovrà fare a meno di quattro giocatori: Bakker (infortunato), Bellanova (infortunato), Kossounou (in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio), Lookman (in Coppa d’Africa con la Nigeria). Per il resto, rimangono forti dubbi sulle presenze di Scamacca e Kolasinac che nella seduta di allenamento di ieri hanno svolto un lavoro individuale. Di seguito le possibili scelte.

Difesa verso la conferma

Il modulo, così come la porta e la difesa, verranno confermati. Nel 3-5-2 di Palladino ci sarà Carnesecchi a difendere la porta dei bergamaschi, davanti a lui cercano conferma Scalvini, Djimsiti e Ahnor, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Hien. Kolasinac, che ieri ha svolto un lavoro personalizzato, rimane ancora in dubbio per la sfida contro i granata.

Centrocampo e attacco con pochi dubbi

In regia di centrocampo, la coppia Ederson-de Roon appare insostituibile, più probabile invece un impiego a partita in corso per Pasalic e Musah. Le fasce esterne saranno presidiate da Zappacosta e Bernasconi. In attacco trova conferma De Ketelaere a destra, a discapito di Samardzic, mentre a sinistra dovrebbe essere riproposto Zawleski in una veste inedita di trequartista. Davanti, causa le condizioni non ottimali di Scamacca, cerca conferma Krstovic, rivitalizzato dalla doppietta che ha sancito la vittoria di Bologna.

La probabile formazione dell’Atalanta

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Palladino per la sfida di stasera contro il Torino.



Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Ahanor, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Keteleare, Zalewski; Krstovic. A disp. Sportiello, F. Rossi, Hien, Sulemana, Kolasinac, Maldini, Samardzic, Scamacca, Pasalic. All. Palladino.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kossounou, Lookman