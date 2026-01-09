Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Marco Baroni per la partita di domani sera contro l’Atalanta

Dopo aver chiuso il girone d’andata perdendo 2-1 contro l’Udinese in casa, il Torino si appresta a fare visita all’Atalanta. A centrocampo resta ancora qualche dubbio, viste le condizioni non ottimali sia di Ilkhan (che comunque partirà dalla panchina) che di Gineitis. Così come per l’Atalanta, anche per il Toro è una partita importante per provare a riscattare il passo indietro compiuto in casa.

Difesa confermata

Per la partita di Bergamo, trova conferma tra i pali Paleari, insieme al terzetto difensivo composto da Coco, Maripan e Ismajli. La difesa granata è ridotta ai minimi termini a causa degli infortuni a centrocampo che potrebbero chiamare in causa Adrien Tameze.

Novità a centrocampo

In mezzo al campo, viste le condizioni non ottimali di Ilkhan e Gineitis e la squalifica di Casadei, ci saranno diverse sorprese. A partire dal ritorno di Tameze, fin qui sempre utilizzato come terzo di difesa torna a ricoprire il suo ruolo naturale, affiancato da Vlasic e da Anjorin (o, se dovesse recuperare, da Gineitis) che può tornare a giocare dal 1′. Asllani viaggia verso la terza esclusione di fila, infatti, come detto in conferenza stampa da Baroni, Tameze è in grado di fare il play e quindi sostituire l’acciaccato Ilkhan.

Le corsie esterne dovrebbero essere presidiate ancora da Lazaro e Aboukhlal, rispettivamente a destra e sinistra. Pedersen non è ancora al meglio, ma se dovesse recuperare prenderebbe il posto di Aboukhlal, con Lazaro ,in questo caso, spostato a sinistra.

Adams a guidare di l’attacco

Dopo l’inziale panchina contro l’Udinese Che Adams dovrebbe partire dal 1′ contro i bergamaschi, con il Cholito Simeone come compagno di reparto. Dunque, scivolano in panchina Zapata e Njie che agiranno a partita in corso, sempre più in fondo alle gerarchie Ngonge.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili che schiererà Baroni per la sfida contro l’Atalanta.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripàn, Coco; Lazaro, Vlasic, Tameze, Anjorin, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp. Israel, Popa, Biraghi, Dembélé, Asllani, Sazonov, Gineitis, Ngonge, Nkounkou, Njie, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: Casadei

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Ilic, Pedersen