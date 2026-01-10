Gvidas Gineitis ha parlato poco prima dell’inizio di Atalanta-Torino: “Dobbiamo gestire le situazioni meglio e stare tranquilli”

Gvidas Gineitis ha parlato poco prima dell’inizio del match Atalanta-Torino ai microfoni di DAZN: “Sappiamo che l’Atalanta è una squadra con giocatori importanti. Oggi non dobbiamo sbagliare i passaggi semplici, giocare liberi con la testa tutti e fare una grande partita. Forse negli ultimi 20 minuti forziamo un po’ troppo per andare in avanti. Dobbiamo gestire le situazioni meglio e stare tranquilli”.