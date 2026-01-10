Marco Baroni ha parlato poco prima dell’inizio di Atalanta-Torino: “Questa è la partita di Zapata, può dare fastidio a loro”

Marco Baroni, poco prima di Atalanta-Torino, ha commentato a DAZN la scelta di Zapata titolare: “Nell’ottica anche delle partite ravvicinate, è una partita dove deve stare in campo. Si tratta della sua partita, per come si è comportato. Per come lavora, per la sua dedizione, per il professionista che è. Ma non regalo niente, se l’è meritata. Credo che possa anche dare fastidio a loro. Con lui c’è Cyril ma è una partita di squadra”.