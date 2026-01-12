L’attaccante granata ritorna a Roma dove ha già segnato due reti contro Lazio e Roma

Giovanni Simeone, a 3 mesi dall’ultima volta, torna all’Olimpico di Roma uno stadio che ha portato finora grande fortuna all’attaccante argentino. Attualmente a quota 5 reti in Campionato, il Cholito ha già messo nel mirino la gara dell’Olimpico, stadio in cui due delle cinque reti siglate sono state messe a referto. In virtù del doppio impegno contro la Roma (prima in Coppa Italia e poi in casa in Campionato), l’ex Napoli vuole riscattarsi non solo in trasferta ma anche tra le mura amiche, dove la rete manca da inizio novembre.

Le due reti contro Roma e Lazio

E’ il 14 settembre e dopo le prestazioni contro Inter e Fiorentina si parla di una squadra allo sbando già alla terza giornata di Campionato. I granata giocano una buona partita e il gol arriva grazie a una giocata di pregevole fattura del Cholito che elude la marcatura avversaria con un velo, e dopo uno scambio con Ngonge conclude a rete al limite dell’area di rigore il gol della vittoria. Una vittoria quasi casuale che da seguito a due sconfitte in campionato prima della seconda buona prestazione corale all’Olimpico, questa volta contro la Lazio. I granata vanno in vantaggio proprio con Simeone che si dimostra ancora una volta feroce in area di rigore trafiggendo Provedel. Una rete che sarà solo l’inizio di una serie che terminerà al 103′ con il rigore del 3-3 di Cataldi.

Quando segna Simeone il Toro fa sempre punti

Non c’è stata una partita in cui il Cholito abbia segnato una rete senza permettere alla squadra di ottenere punti. Un dato importante che dimostra la determinanza e la centralità del giocatore all’interno di una rosa che non ha certezze se non quella del 18 granata. Un dato da cui lo stesso centravanti dovrà ripartire dopo l’errore commesso davanti al portiere contro l’Atalanta.