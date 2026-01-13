La conferenza stampa di Emirhan Ilkhan dopo Roma-Torino finita 2-3 in favore dei granata, che passano ai quarti

Dopo l’ottima prestazione, il ritorno fisso nelle gerarchie di Baroni e il gol decisivo nei minuti finali della partita, Emirhan ilkhan è finito sotto i riflettori del mondo granata. Adesso il Toro può davvero affermare di aver trovato un regista degno di questo nome e di questa maglia. Intanto il Toro centra la qualificazione ai quarti di finale dove affronterà l’Inter di Chivu.

La conferenza stampa

Come cambia il rapporto tra il gruppo squadra e Baroni in questa settimana?

“In queste settimane abbiamo lavorato tanto, giocheremo ora conto l’Inter, ma anche la Serie A è molto importante per noi e vogliamo fare bene anche in campionato.”

“Le tue emozioni”?

“Sono molto contento per la vittoria e per il mio gol. Ero scivolato sull’occasione dell’1-1 e sull’ultimo pallone ho fatto il gol del 3-2. Dopo la rottura del crociato sono tornato. Inizialmente non ero play, giocavo da trequartista in Turchia, ma dopo il crociato ho iniziato a giocare come regista“.”

“A chi dedichi il gol? Come l’hanno presa i compagni”?

“I miei compagni erano molto contenti per il mio gol, mi hanno detto che me lo merito. Prima della partita avevo parlato con la mia fidanzata e gli ho detto che avrei segnato per lei e l’ho fatto”.

“Che valore ha per te questo gol”?

“E’ stato difficile dopo un anno di stop per il crociato, ho giocato in ritiro, dopo non ho giocato per tre mesi, ora sono tornato a giocare e penso che stanotte non dormirò. E’ il mio primo gol al Toro”.