Le parole di Gasperini al termine del quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino

Ecco le parole di Gasperini a Mediaset al termine del quarto di finale di Coppa Italia perso 2-3 contro il Torino.

C’è delusione per un obbiettivo che sfuma? Cosa non ha funzionato oggi?

Io ho visto tante cose buone, la partita è stata aperta e si poteva anche vincere. Poi c’è stato l’angolo che ci lascia amareggiati perché ormai pensavamo di andare ai rigori. Sono deluso per il gol preso al 90′, altrimenti sarebbe stata una partita molto positiva per lo spirito che hanno messo tutti i giocatori.

Soddisfatto del mercato?

“Sono soddisfatto di quello che ho perché abbiamo fatto un girone d’andata molto buono. In questo momento si parla tanto di mercato ma noi nel frattempo abbiamo delle partite da giocare.”

Arena può diventare un giocatore utile in futuro alla Roma?

“Sono contento per lui, è un ragazzo con una carica agonistica importante, ha forza da vendere, non ha timore. Se il principio è questo, bene.“