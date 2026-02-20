Nonostante un 2026 in crescita del classe 2003, Baroni sembra ancora preferirgli Gineitis
Reduce dalla sconfitta con il Bologna, il Toro si avvicina a grandi passi verso la prossima sfida di campionato. La 26a giornata di Serie A metterà di fronte ai granata il Genoa di Daniele De Rossi in una sfida che si presenta come un vero spartiacque della stagione, per via della delicata situazione di classifica.
Qualche dubbio per Baroni sugli interpreti, a partire dall’attacco, dove l’infortunio di Adams obbliga il tecnico a cambiare per l’ennesima volta il tandem offensivo. A centrocampo, invece, l’unico intoccabile è Vlasic, che si è preso il Toro a suon di gol, unendo i reparti e trascinando la squadra.
Uno dei punti cruciali della stagione granata è stato però il famoso filtro a centrocampo, reparto incapace di offrire schermo e copertura alla difesa, esponendola a tanti pericoli. In questo senso, con ogni probabilità, per la sfida contro il Genoa Baroni preferirà ancora una volta Gineitis a Casadei.
Un 2026 in crescita per Casadei
Il tecnico dovrebbe infatti riproporre la mediana vista una settimana fa contro il Bologna, con il classe 2003 che, nonostante i tre gol segnati da inizio 2026, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Dall’inizio dell’anno l’ex Chelsea si sta dimostrando un fattore, sopratutto sugli inserimenti in area e sul gioco aereo, sfruttando la sua stazza e il suo fiuto del gol, già evidente dai tempi delle giovanili.
Centrocampo confermato
Nonostante ciò, Baroni sembra ancora una volta direzionato verso il lituano, al fianco di Vlasic e Prati. Data la vena realizzativa ritrovata da Casadei e l’assenza di Adams in attacco, in molti spingevano per un suo utilizzo proprio nel reparto offensivo, escludendolo quindi da compiti prettamente di palleggio e di copertura. Soluzione, però, che Baroni non sembrerebbe voler esplorare per il momento.
Qui baroni mi sorprende: dal sacchetto con i numeri ha estratto gli stessi di domenica. Per me ha truccato l’estrazione, non era mai successo che utilizzasse la stessa formazione. D’altra parte, squadra che perde non si cambia! Società in balia di un egocentrico, squadra in balia di un incompetente confuso.… Leggi il resto »
Scelta perfetta e perchè non Njie al posto di Simeone o Adams, Masina (peccato che sia stato ceduto) al posto di Ismaili. E perchè non trovare un posto a Biraghi? Ecc. ecc.. Se Baroni vuole farsi cacciare (e forse non sarebbe un gran male) vada avanti così. Ci ha già… Leggi il resto »
4-4-2. S’, con i giocatori che abbiamo credo che sarebbe la soluzione migliore. Ma non è più di moda. I giornalisti sportivi non potrebbero più parlare di “braccetti” e di “quinti” e dovrebbero tornere a un lessico più arcaico. Non sia mai!
Certo che come riserva del Chelsea, potevano darci qualcosa di meglio.
Comunque Gineitis il Chelsea può vederlo solo in televisione.
Casadei, il Chelsea,forse lo avrà visto allo stadio.