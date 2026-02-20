Nonostante un 2026 in crescita del classe 2003, Baroni sembra ancora preferirgli Gineitis

Reduce dalla sconfitta con il Bologna, il Toro si avvicina a grandi passi verso la prossima sfida di campionato. La 26a giornata di Serie A metterà di fronte ai granata il Genoa di Daniele De Rossi in una sfida che si presenta come un vero spartiacque della stagione, per via della delicata situazione di classifica.

Qualche dubbio per Baroni sugli interpreti, a partire dall’attacco, dove l’infortunio di Adams obbliga il tecnico a cambiare per l’ennesima volta il tandem offensivo. A centrocampo, invece, l’unico intoccabile è Vlasic, che si è preso il Toro a suon di gol, unendo i reparti e trascinando la squadra.

Uno dei punti cruciali della stagione granata è stato però il famoso filtro a centrocampo, reparto incapace di offrire schermo e copertura alla difesa, esponendola a tanti pericoli. In questo senso, con ogni probabilità, per la sfida contro il Genoa Baroni preferirà ancora una volta Gineitis a Casadei.

Un 2026 in crescita per Casadei

Il tecnico dovrebbe infatti riproporre la mediana vista una settimana fa contro il Bologna, con il classe 2003 che, nonostante i tre gol segnati da inizio 2026, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Dall’inizio dell’anno l’ex Chelsea si sta dimostrando un fattore, sopratutto sugli inserimenti in area e sul gioco aereo, sfruttando la sua stazza e il suo fiuto del gol, già evidente dai tempi delle giovanili.

Centrocampo confermato

Nonostante ciò, Baroni sembra ancora una volta direzionato verso il lituano, al fianco di Vlasic e Prati. Data la vena realizzativa ritrovata da Casadei e l’assenza di Adams in attacco, in molti spingevano per un suo utilizzo proprio nel reparto offensivo, escludendolo quindi da compiti prettamente di palleggio e di copertura. Soluzione, però, che Baroni non sembrerebbe voler esplorare per il momento.