Duello tra Zapata e il croato per una maglia da titolare: Baroni chiamato a scegliere un nuovo tandem

Antivigilia delicata in casa Toro in vista della trasferta al Ferraris contro il Genoa guidato da De Rossi. Domenica alle 12.30 andrà in scena una gara cruciale, con i granata chiamati a fare punti per non aggravare ulteriormente una classifica già complicata.

Baroni, ancora una volta, dovrà però rinunciare a qualche pedina nel reparto offensivo. Se da un lato Simeone è tornato pienamente a disposizione dopo aver saltato le sfide contro Roma, Como e Lecce, dall’altro si è fermato Adams.

L’attaccante scozzese, dopo l’affaticamento che gli aveva impedito di prendere parte al ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, ha accusato un problema muscolare alla gamba destra: resterà fuori almeno un paio di settimane.

Kulenovic e Zapata si giocano una maglia

Il tecnico sarà quindi costretto a rivedere ancora il tandem offensivo, che nelle ultime settimane non è mai riuscito a trovare continuità. Per sostituire Adams è aperto il ballottaggio tra Zapata e Kulenovic, con il colombiano leggermente favorito.

Il minutaggio del croato

Spetterà a Baroni sciogliere le riserve e scegliere il partner più adatto per l’argentino, a secco di gol dal 4 gennaio. Al momento Zapata, pur non essendo ancora al meglio della condizione, sembra avanti nelle gerarchie.

Kulenovic, dopo il gol segnato in Coppa Italia contro l’Inter, ha infatti disputato uno spezzone significativo contro la Fiorentina, mentre è rimasto in panchina per tutta la gara con il Bologna.