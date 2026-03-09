Masio tappezzata di scritte spray, stickers e striscioni rivolti al presidente del Torino Cairo: ecco le parole del sindaco
Mentre a Torino (e non solo) continuano le proteste, pacifiche ma sempre più numerose, nei confronti della società granata, e nello specifico del presidente Urbano Cairo. Nel week-end, a Masio, sono apparse numerose scritte con lo spray, molti stickers e striscioni rivolti proprio a Cairo. Il contenuto di questi è stato chiaramente rivolto al patron granata.
Le parole del sindaco
Il sindaco di Masio, Giovanni Airaudo, si è espresso sulla questione e annunciando l’imminente denuncia del fatto ai Carabinieri. Queste le parole da lui utilizzate: “È la terza volta che accade, l’ultima solo pochi mesi fa. Ho sentito già il presidente Cairo, che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e disponibile a rimborsare le spese per la pulizia delle scritte”.
Questo ci odia, e con questi gesti di contestazione ci odierà sempre di più, ci riserverà tutta la cattiveria di cui è capace prima di andarsene (che sarà sempre troppo tardi). Non facciamoci illusioni, questa cosa non finirà bene.
x coprire le spese cercherà uno sponsor
Io ce l’avrei uno sponsor per lui:
Taffo.
Io comunque non auguro a TDC di passare a miglior vita ma spero sinceramente che abbia capito che a Torino col Toro per lui è finita.
avrebbe dovuto capirlo già da un bel pezzo, ma è un bast@rdo prenditore cronico, un lu.ri.do banfone strafottente, un infame quanto ridicolo cuntabale innamorato solo di sé e del suo portafoglio, senza vero rispetto per nulla e per nessuno … e io, ad esserini più che spregevoli come lui, non… Leggi il resto »