Masio tappezzata di scritte spray, stickers e striscioni rivolti al presidente del Torino Cairo: ecco le parole del sindaco

Mentre a Torino (e non solo) continuano le proteste, pacifiche ma sempre più numerose, nei confronti della società granata, e nello specifico del presidente Urbano Cairo. Nel week-end, a Masio, sono apparse numerose scritte con lo spray, molti stickers e striscioni rivolti proprio a Cairo. Il contenuto di questi è stato chiaramente rivolto al patron granata.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Masio, Giovanni Airaudo, si è espresso sulla questione e annunciando l’imminente denuncia del fatto ai Carabinieri. Queste le parole da lui utilizzate: “È la terza volta che accade, l’ultima solo pochi mesi fa. Ho sentito già il presidente Cairo, che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e disponibile a rimborsare le spese per la pulizia delle scritte”.