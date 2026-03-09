C’è anche il numero 10 del Torino tra i convocati del ct Dalic per la doppia amichevole contro Colombia e Brasile

Sono 26 i convocati di Dalic per le amichevoli contro Colombia e Brasile in programma il 26 e 31 marzo a Orlando. Tra loro c’è anche Nikola Vlasic, reduce da un periodo più che positivo con la maglia del Torino. Per il granata è certamente l’annata migliore dal suo arrivo in Italia: gol e assist con cui finora ha tenuto a galla la squadra anche nei momenti più complicati.

Croazia, i convocati di Dalic

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Livakovic (Dinamo Zagabria), Kotarski (Copenaghen), Pandur (Hull)

DIFENSORI: Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Jakic (Augsburg), Erlic (Midtjylland), Vuskovic (Amburgo), Smolcic (Como)

CENTROCAMPISTI: Modric (Milan), Mario Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Wolfsburg), L. Sucic (Real Sociedad), Baturina (Como), P. Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka)

ATTACCANTI: Perisic (PSV Eindhoven), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Musa (Dallas), Matanovic (Friburgo).