Lo spagnolo, a pochi mesi dalla fine del prestito, dovrà mettersi in mostra nelle prossime partite per giocarsi la possibilità di riscatto

Il futuro del Torino passerà anche dalla sessione di mercato estiva, dal momento che un gran numero dei giocatori al momento presenti in rosa sono legati al capoluogo piemontese da un contratto in prestito, che rende il futuro della rosa ancora incerto, con numerose trattative ancora da sostenere.

Tra le altre priorità, le corsie laterali granata rappresentano un reparto da rinforzare. Con l’avvicinarsi della scadenza del contratto di Lazaro e la difficile prospettiva di un riscatto per Nkounkou, il riscatto di Obrador potrebbe diventare una realtà.

Obrador, servono 9 milioni

Il riscatto del giocatore spagnolo è fissato a 9 milioni di euro (dei quali 7 verrebbero incassati dal Benfica, mentre i restanti 2 milioni andrebbero al Real Madrid) che mantiene un diritto economico sulla cessione del calciatore. Tuttavia, convincere la società a versare una cifra così importante dipenderà in larga misura dalla capacità di Obrador di imporsi sul campo e di offrire prestazioni convincenti e costanti nelle prossime settimane. Nonostante sia uno degli ultimi arrivati, grazie alla sua propensione offensiva e alla sua rapidità, lo spagnolo si è guadagnato un discreto numero di titolarità, ma per convincere pienamente la società dovrà cercare anche di superare le sue lacune difensive.

Il riscatto passa dalle prestazioni

Mancano ormai 10 partite alla conclusione del campionato, e in questo lasso di tempo Obrador avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Ogni apparizione in campo sarà importante non solo per aiutare il Torino a centrare i propri obiettivi, ma anche per rafforzare le sue possibilità di rimanere in granata anche nella prossima stagione. Le prossime settimane diventeranno così decisive: prestazioni convincenti e continuità saranno gli strumenti con cui il giocatore potrà tentare di assicurarsi un futuro stabile presso il club piemontese, dimostrando di meritare l’investimento richiesto dalle società detentrici dei suoi diritti.