A seguito delle recenti prestazioni, sia il West Ham che l’Everton sembrano aver messo gli occhi sul centrocampista granata

Dopo una prima parte di stagione difficile, Casadei nelle ultime settimane è tornato a mostrare un ottimo livello in termini di prestazioni.

L’italiano è il miglior realizzatore granata dall’inizio del 2026, e nonostante il ridotto minutaggio in campo, Casadei sembra aver attirato su di sé l’interesse di due squadre di Premier League. West Ham ed Everton sembrano infatti essere interessate al giocatore, che già nella stagione 2023/2024 ha avuto la possibilità di conoscere il campionato inglese al Chelsea. Vista la ridotta presenza in campo al Torino, l’opportunità di tornare in Premier League potrebbe dare a Casadei l’occasione di mettersi alla prova in un calcio differente e affinare ulteriormente le proprie qualità.