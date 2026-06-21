Franco Israel è finito nel mirino del Nacional di Montevideo, ma il trasferimento è saltato per un’operazione alla spalla
Franco Israel, portiere del Torino, è in uscita dopo la deludente stagione in granata. Arrivato come colpo di Vagnati per essere il titolare e andare al Mondiale, è finito subito a fare il secondo portiere e non è stato convocato con l’Uruguay. Su di lui c’è l’interesse del Club Nacional di Montevideo. Al momento però, la trattativa è saltata. Questo è quanto spiegato dal vicepresidente del club Flavio Perchman. Perchman ha parlato in un’intervista al programma “Las voces de futbol” di Radio El Espectador Deportes. Di seguito le sue parole.
Le parole di Flavio Perchman
Flavio Perchman ha dichiarato: “È arrivata l’offerta di Franco Israel e ne eravamo entusiasti perché proviene dal club e ha un talento straordinario, ma sfortunatamente deve sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla e lunedì ha confermato che non si unirà alla squadra, quindi ora ci stiamo concentrando sulla finalizzazione dell’accordo con Alexis”.
Rimane comunque in uscita
Al momento quindi trattativa saltata con il Nacional. Il club uruguagio sta virando su Alexis, ma Israel rimane comunque in uscita. In Serie A ha giocato con il Torino 9 partite, prima di finire in panchina. 18 gol subiti e 3 clean sheet, con 1 cartellino giallo. Poi è sparito dal campo. Prima Baroni e D’Aversa poi gli hanno preferito Paleari, che ha sfruttato bene le prime occasioni avute. Torino che dallo Sporting Lisbona lo ha pagato 4,5 milioni di euro. Ora ne vale meno e prima dei portoghesi era alla Juventus. Ma la squadra in cui è cresciuto è proprio il Nacional di Montevideo. Italia o estero: Israel rimane alla porta.
Tranquilli, abbiamo una clinica specializzata in questo, purtroppo però gli interventi non riescono così alla perfezione: un olandese è andato via con una gamba più corta,ma almeno camminava.
Ahhahahahaahahahha godo, vi deve rimanere sul groppone a vita, luri.di maiali
Vedo che sei ancora inviperito per gl’infortuni di gobbremer. Spiaze
Beh,qui si conferma che la clinica riabilitativa Cairese FC continua nel suo lavoro principale.