Franco Israel è finito nel mirino del Nacional di Montevideo, ma il trasferimento è saltato per un’operazione alla spalla

Franco Israel, portiere del Torino, è in uscita dopo la deludente stagione in granata. Arrivato come colpo di Vagnati per essere il titolare e andare al Mondiale, è finito subito a fare il secondo portiere e non è stato convocato con l’Uruguay. Su di lui c’è l’interesse del Club Nacional di Montevideo. Al momento però, la trattativa è saltata. Questo è quanto spiegato dal vicepresidente del club Flavio Perchman. Perchman ha parlato in un’intervista al programma “Las voces de futbol” di Radio El Espectador Deportes. Di seguito le sue parole.

Le parole di Flavio Perchman

Flavio Perchman ha dichiarato: “È arrivata l’offerta di Franco Israel e ne eravamo entusiasti perché proviene dal club e ha un talento straordinario, ma sfortunatamente deve sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla e lunedì ha confermato che non si unirà alla squadra, quindi ora ci stiamo concentrando sulla finalizzazione dell’accordo con Alexis”.

Rimane comunque in uscita

Al momento quindi trattativa saltata con il Nacional. Il club uruguagio sta virando su Alexis, ma Israel rimane comunque in uscita. In Serie A ha giocato con il Torino 9 partite, prima di finire in panchina. 18 gol subiti e 3 clean sheet, con 1 cartellino giallo. Poi è sparito dal campo. Prima Baroni e D’Aversa poi gli hanno preferito Paleari, che ha sfruttato bene le prime occasioni avute. Torino che dallo Sporting Lisbona lo ha pagato 4,5 milioni di euro. Ora ne vale meno e prima dei portoghesi era alla Juventus. Ma la squadra in cui è cresciuto è proprio il Nacional di Montevideo. Italia o estero: Israel rimane alla porta.