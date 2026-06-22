Calciomercato Torino / La difesa è un reparto da rifare quasi totalmente: Erlic e Tonoli sono seguiti dai granata

Calciomercato che si deve ancora aprire ma Petrachi lavora al Torino da consegnare al nuovo allenatore Ignazio Abate. Il reparto che necessita un intervento immediato, visto anche come è andato l’ultimo anno, è la difesa. I nomi principali seguiti dai granata in questo momento sono due. Martin Erlic e Daniel Tonoli. Il primo, di nazionalità croata, è esploso in Italia con le maglie di Spezia e Sassuolo, per poi passare al Bologna quando anche il Torino era sulle sue tracce. Adesso gioca in Danimarca al Midtjylland. Si è trasferito lì la scorsa estate per 5 milioni di euro. Classe 1998, conosce molto bene la Serie A. Per lui però i tempi potrebbero allungarsi. Tonoli invece è un classe 2002 che gioca in Serie B al Modena. Italiano e anche lui di piede destro, è pronto al salto di categoria. Anche lui come Erlic è sotto la lente d’ingrandimento.

Numeri da incubo

La difesa del Torino quest’anno ha subito ben 63 gol. Solo il Pisa, che è arrivato ultimo in classifica, ne ha subiti di più: 71. Numeri da incubo. Abate gioca con il 3-5-2 quindi si continua con la difesa a 3. Una difesa a 3 che però deve essere migliorata, sia sotto l’aspetto dei giocatori sia sotto l’aspetto del modo di giocare. Abate con la Juve Stabia in Serie B ha fatto 44 gol e ne ha subiti 45 in 38 partite.

Gli altri giocatori

Da analizzare anche le situazioni legate agli altri giocatori. L’unica certezza è Ismajli, acquisto a parametro zero che, nonostante i problemi fisici, ha fatto molto bene nella stagione 2025/2026. Coco non è incedibile e con l’offerta giusta, dopo due stagioni di alti e bassi, può partire. Maripan e Tameze: il contratto scade il 30 giugno e non saranno più giocatori del Torino. Ebosse invece, unico mancino, può essere riscattato dall’Udinese. Servono almeno 3 difensori per rendere la squadra competitiva.