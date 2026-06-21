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Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi, domenica 21 giugno 2026, di calciomercato in Serie A in vista della prossima stagione

Poco più di una settimana e si aprirà la sessione estiva di calciomercato. Da lunedì 29 giugno al 1 settembre ci sarà spazio per tutte le trattative. Ogni squadra cercherà di migliorare la propria rosa. Ma già adesso si lavora per i primi colpi in vista di luglio e agosto. Inter alla ricerca di difensori, dopo il rinnovo di Chivu. Stefan de Vrij è in partenza destinaziona Grecia, Panathinaikos. Al suo posto i nerazzurri vogliono Solet dell’Udinese. Anche Bastoni potrebbe partire, prima il Barcellona e adesso il Real Madrid lo tentano. Inter che sogna il colpo Evan Ndicka dalla Roma. Gasperini non vuole cederlo ma i giallorossi hanno bisogno di fare cassa e l’ivoriano è valutato 40 milioni di euro. Trattativa non semplice ma in sviluppo. Anche Acerbi saluterà e l’Inter deve rifare la difesa.

Elmas verso il ritorno in Germania

Eljif Elmas vicino al rientro al Lipsia. Il macedone è di proprietà dei tedeschi e quest’anno ha giocato in prestito al Napoli. Si è trattato di un ritorno, dopo la seconda parte di stagione al Torino l’anno prima. Ma per riscattarlo servono ben 17 milioni di euro. Cifra alta e riscatto complicato.

Maldini in bilico

Daniel Maldini, giocatore di proprietà dell’Atalanta, ha giocato in prestito alla Lazio nella seconda parte di stagione. La Lazio di Sarri non si è qualificata alla coppe europee e quindi è saltato l’obbligo di riscatto. Ma per una cifra di circa 15 milioni può comunque rimanere a Roma. Sarri però adesso è diventato il nuovo allenatore della Dea e lo aveva già voluto alla Lazio: probabile che lo tenga a Bergamo. Sarà anche Gattuso a valutare la situazione.

Fullkrug in Italia?

Il tedesco Niclas Fullkrug non sarà riscattato dal Milan. Intanto il suo West Ham è retrocesso dalla Premier League alla Championship. L’attaccante potrebbe però restare in Italia. Su di lui c’è il Venezia, appena promosso in Serie A.

Evan NDicka of AS Roma gestures during the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
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ultimo aggiornamento: 21-06-2026

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