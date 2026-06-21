Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi, domenica 21 giugno 2026, di calciomercato in Serie A in vista della prossima stagione

Poco più di una settimana e si aprirà la sessione estiva di calciomercato. Da lunedì 29 giugno al 1 settembre ci sarà spazio per tutte le trattative. Ogni squadra cercherà di migliorare la propria rosa. Ma già adesso si lavora per i primi colpi in vista di luglio e agosto. Inter alla ricerca di difensori, dopo il rinnovo di Chivu. Stefan de Vrij è in partenza destinaziona Grecia, Panathinaikos. Al suo posto i nerazzurri vogliono Solet dell’Udinese. Anche Bastoni potrebbe partire, prima il Barcellona e adesso il Real Madrid lo tentano. Inter che sogna il colpo Evan Ndicka dalla Roma. Gasperini non vuole cederlo ma i giallorossi hanno bisogno di fare cassa e l’ivoriano è valutato 40 milioni di euro. Trattativa non semplice ma in sviluppo. Anche Acerbi saluterà e l’Inter deve rifare la difesa.

Elmas verso il ritorno in Germania

Eljif Elmas vicino al rientro al Lipsia. Il macedone è di proprietà dei tedeschi e quest’anno ha giocato in prestito al Napoli. Si è trattato di un ritorno, dopo la seconda parte di stagione al Torino l’anno prima. Ma per riscattarlo servono ben 17 milioni di euro. Cifra alta e riscatto complicato.

Maldini in bilico

Daniel Maldini, giocatore di proprietà dell’Atalanta, ha giocato in prestito alla Lazio nella seconda parte di stagione. La Lazio di Sarri non si è qualificata alla coppe europee e quindi è saltato l’obbligo di riscatto. Ma per una cifra di circa 15 milioni può comunque rimanere a Roma. Sarri però adesso è diventato il nuovo allenatore della Dea e lo aveva già voluto alla Lazio: probabile che lo tenga a Bergamo. Sarà anche Gattuso a valutare la situazione.

Fullkrug in Italia?

Il tedesco Niclas Fullkrug non sarà riscattato dal Milan. Intanto il suo West Ham è retrocesso dalla Premier League alla Championship. L’attaccante potrebbe però restare in Italia. Su di lui c’è il Venezia, appena promosso in Serie A.