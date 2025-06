Il difensore classe 1996 dall’1 luglio sarà svincolato sul mercato, il Torino vicino a ottenerlo per la prossima stagione

Ardian Ismajli ha da poco concluso la sua quarta stagione giocando nella difesa dell’Empoli. Dopo aver trascorso insieme gli ultimi anni, oggi il giocatore albanese è arrivato al termine del suo contratto, ed è ormai chiara che la sua intenzione sia quella di restare a giocare in Serie A, in un Club dove iniziare il prossimo capitolo della sua carriera. Il Torino sembra essere la squadra più vicina a ottenere Ismajli per la prossima edizione del campionato di Serie A, tra la società e il giocatore sembra che sia stato già trovato un accordo triennale che porterà il difensore classe 1996 a vestire la maglia granata per le prossime stagioni.

Il Torino aspetta di conoscere il futuro di Coco

Mentre Ismajli sembra essere vicino a diventare un valido elemento per il reparto difensivo granata, la permanenza di Coco per la prossima stagione è in forte dubbio. Negli ultimi giorni l’Al-Duhail ha mostrato un acceso interesse nei confronti del difensore granata, ma mentre il Torino sembra aver dato il via libera alla squadra del Qatar per la trattativa, il giocatore della Guinea Equatoriale sembra essere titubante nell’accettare l’importante offerta del Club estero.

Il Saluto di Ismajli all’Empoli

Dopo quattro stagioni insieme, Ismajli ha voluto dare l’ultimo saluto all’Empoli e ai suoi tifosi con un post sui social. Il difensore ha ringraziato la dirigenza e la città per il periodo trascorso insieme: “Cari empolesi, dopo 4 anni il mio viaggio si conclude qui, in questi 4 anni dal primo giorno mi sono sentito a casa dove sono cresciuto come giocatore e ancora di più come persona. Ringrazio il presidente Fabrizio Corsi, vicepresidente Rebecca Corsi a tutti i lavoratori, ai tifosi, alla città e a tutti i compagni di squadra. Questo non è un addio ma solo un saluto. il vostro ISMA 34”.