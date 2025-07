Calciomercato Torino / Martedì prossimo i granata si ritroveranno al Filadelfia per iniziare la nuova stagione: Baroni aspetta rinforzi

Il Torino ha definito da tempo alcuni dei principali obiettivi per rinforzare la rosa in preparazione alla nuova stagione: Cyril Ngonge, per esempio, è la prima scelta per il ruolo di ala sinistra per il 4-2-3-1 di Marco Baroni. Il suo arrivo permetterebbe alla squadra di ampliare i propri margini offensivi per rendersi più competitiva in modo continuativo nel corso della stagione.

Una settimana prima del ritiro

La dirigenza granata avrà a disposizione solo una settimana per ultimare la rosa prima del raduno al Filadelfia, fissato per il prossimo 8 giugno, due prima della partenza per il ritiro a Prato allo Stelvio (in programma dal 14 al 26 luglio). Per Baroni sarà fondamentale partire subito con il piede giusto e avere tempo per conoscere da vicino i suoi nuovi giocatori prima della ripresa del campionato.

Nei prossimi giorni sono in programma una serie di incontri con il Napoli per continuare a trattare per cercare di trovare l’accordo per Ngonge: l’obiettivo del Torino è quello di riuscire a strappare un accordo per il prestito con diritto di riscatto del belga. Con il Napoli Vagnati parlerà anche di Vanja Milinkovic-Savic ma le due trattative potrebbero procedere anche separatamente.

Il giocatore giusto per Baroni

Baroni nel corso delle sue esperienze in Serie A ha sempre dato grande valore agli esterni, e proprio per questo motivo ottenere un giocatore che ha già conosciuto in passato con le caratteristiche che sta cercando gli permetterebbe di iniziare il nuovo capitolo della sua carriera alla guida del Torino con il piede giusto. Ngonge oltre ad essere un abile finalizzatore, nel corso della sua esperienza al Verona ha dimostrato di essere un ottimo esterno offensivo, sempre pronto ad aiutare la squadra in fase di ripiegamento.