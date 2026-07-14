Il centrocampista inglese nei prossimi giorni tenterà di ultimare il recupero dall’infortunio per essere a disposizione di Abate

Il recupero di Anjorin dall’ultimo problema alle anche sembra ormai vicino alla conclusione, anche se il centrocampista inglese avrà bisogno di qualche ulteriore giorno per ritrovare la migliore condizione e tornare pienamente competitivo.

Il ritiro di Pinzolo rappresenterà per lui, così come per il resto del gruppo granata, un’occasione importante per iniziare al meglio la stagione e definire il proprio ruolo all’interno della rosa. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, Anjorin dovrà lavorare al massimo per conquistarsi maggiore spazio, puntando a un ruolo da protagonista nelle gerarchie di squadra o comunque a essere una risorsa importante nelle rotazioni, evitando di rimanere relegato nelle retrovie.

Tanta concorrenza nel suo ruolo

Il ritiro di Pinzolo sarà un momento importante per lui, così come per tutto il gruppo granata, per preparare al meglio la nuova stagione e iniziare a delineare le gerarchie all’interno della rosa. Dopo un’annata complicata, Anjorin dovrà sfruttare al massimo questa fase per ritagliarsi uno spazio maggiore, cercando di diventare una pedina importante nelle rotazioni della squadra e non limitarsi al ruolo di alternativa da utilizzare nei minuti finali. La mediana del Torino è infatti il reparto più numeroso della rosa, e per riuscire ad emergere dalla concorrenza saranno tutti chiamati a cercare conferme sul campo.

Pochi giorni per ribaltare le gerarchie

Nonostante Abate abbia avuto da poco modo di conoscere i suoi nuovi giocatori, è plausibile pensare che il tecnico abbia già iniziato a delineare le prime gerarchie della squadra. Eventuali cambiamenti o sorpassi nelle scelte dell’allenatore arriveranno in base al rendimento che i singoli giocatori riusciranno a mostrare nelle prossime settimane. Oltre al lavoro quotidiano in allenamento, un ruolo fondamentale lo avranno anche le amichevoli estive, che permetteranno ad Abate di effettuare ulteriori valutazioni in vista dell’inizio della stagione.