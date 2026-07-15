L’allenatore granata ritrova l’attaccante marocchino e il difensore francese che tornano a lavorare con i compagni

Dopo aver lavorato a parte sia durante l’allenamento a porte aperte e sia durante questi primi giorni di raduno a Pinzolo, Zakaria Aboukhlal e Bianay Balcot sono tornati a lavorare con il resto dei compagni e a disposizione di Abate. Il marocchino era alle prese con un lavoro di recupero personalizzato a causa del problema al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento in artroscopia nei mesi scorsi.