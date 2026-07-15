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L’allenatore granata ritrova l’attaccante marocchino e il difensore francese che tornano a lavorare con i compagni

Dopo aver lavorato a parte sia durante l’allenamento a porte aperte e sia durante questi primi giorni di raduno a Pinzolo, Zakaria Aboukhlal e Bianay Balcot sono tornati a lavorare con il resto dei compagni e a disposizione di Abate. Il marocchino era alle prese con un lavoro di recupero personalizzato a causa del problema al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento in artroscopia nei mesi scorsi.

Bianay Balcot of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Como 1907.
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ultimo aggiornamento: 15-07-2026

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Berggreen
Berggreen
32 secondi fa

Come già detto, presa una discesa senza freni.

Last edited 6 secondi fa by Berggreen
Kawasaki77
Kawasaki77
9 minuti fa

E a sinistra sono a posto.

bogaboga77
bogaboga77
32 minuti fa

Ora si che sono tranquillo

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