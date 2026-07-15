In caso di partenza dello scozzese, l’ex Dinamo Zagabria è pronto a ritagliarsi il suo spazio assieme a Zapata e Simeone

Prosegue il ritiro estivo del Torino a Pinzolo, che è ormai giunto al suo terzo giorno. Tra i granata presenti mancano ancora alcuni volti noti, per esempio quelli dei partecipanti al Mondiale, tutti e 3 eliminati prima delle semifinali: Pedersen, Vlasic e Adams. Proprio quest’ultimo è uno dei più attesi da Abate e dai tifosi, proprio perché è uno dei pochi su cui non si hanno garanzie per il futuro.

Rinnovo o addio?

Il 19 granata ha il contratto in scadenza nell’estate del 2027 e attualmente ancora nessuna trattativa per il rinnovo contrattuale è stata avviata. Per quanto più volte il presidente Cairo e il direttore Petrachi abbiano espresso la volontà di proseguire con il calciatore, restano dei dubbi sulla volontà dello scozzese, che dopo due ottime stagioni potrebbe desiderare di calcare palcoscenici di livello superiore alla metà classifica della Serie A. C’è dunque la possibilità che il calciatore decida di lasciare dopo 2 anni la maglia granata.

Kulenovic prima riserva

In caso di partenza del classe ’96, a scalpitare per un posto tra i principali attaccanti del Toro è Sandro Kulenovic. Il centravanti croato è arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria ed è da poco a tutti gli effetti di proprietà dal Toro, che per il momento non avrebbe ancora pensato ad una sua eventuale cessione. Un improvviso addio di Adams potrebbe portare il numero 17 granata nel trio di attaccanti che dovrebbe guidare il reparto offensivo del Toro nella prossima stagione, assieme a uno Zapata di cui saranno da capire le effettive condizioni e a un Simeone che è stato, forse controvoglia, mantenuto in rosa dalla società nonostante la volontà di tornare in Argentina al River Plate. Non ci sarebbe da sorprendersi nel vedere un Kulenovic molto più presente in campo rispetto agli ultimi mesi.