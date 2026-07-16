L’attaccante di proprietà del Torino è pronto per iniziare la sua carriera tra i professionisti: il club valuta il prestito

Tra i giovani della Primavera aggregati alla prima squadra per il ritiro del Torino figura anche Gabellini, attaccante classe 2006 che nella prossima stagione cercherà di confermarsi nel calcio dei professionisti.

Il giovane granata ha già maturato una buona esperienza con la Primavera e, dopo essere stato convocato in più occasioni con la prima squadra durante lo scorso campionato, è pronto ad affrontare una nuova fase del suo percorso. Il ritiro di Pinzolo rappresenterà per lui un’importante occasione per confrontarsi quotidianamente con i giocatori della prima squadra. Nel corso delle amichevoli estive avrà inoltre la possibilità di mettersi in mostra e giocarsi le proprie chance, cercando di convincere lo staff tecnico delle sue potenzialità.

Il leader della Primavera

Nelle ultime stagioni Gabellini si è affermato come il miglior realizzatore della Primavera del Torino. Nel campionato 2024/2025 ha collezionato 33 presenze, impreziosite da 12 gol, un rendimento che gli ha permesso di esordire in prima squadra sotto la gestione di Vanoli, senza però trovare ulteriore spazio nella stagione successiva. Nel corso del campionato 2025/2026, infatti, l’attaccante non ha mai preso parte a una gara con la prima squadra, ma si è confermato come il bomber della Primavera grazie ai 14 gol segnati in 30 presenze.

Le possibilità per il futro

Ad oggi le prospettive future di Gabellini appaiono chiare: intraprendere in maniera stabile la carriera da professionista. Vista la ridotta possibilità di una sua conferma come membro fisso delle rotazioni della prima squadra del Torino, la società valuterà l’ipotesi di una cessione in prestito per permettergli di accumulare esperienza. Sul giovane attaccante era infatti nato l’interesse della Juve Stabia, club che negli ultimi anni ha saputo valorizzare diversi giovani talenti e beneficiare del loro contributo all’interno della rosa.