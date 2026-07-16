L’attaccante del Torino ha smaltito l’infortunio ed è tornato in gruppo: il gruppo a disposizione di Abate si amplia

Con il passare dei giorni, il gruppo a disposizione di Abate continua a crescere. Dopo l’arrivo di Mascardi a Pinzolo, il tecnico ha potuto finalmente ritrovare anche Aboukhlal, tornato ad allenarsi con i compagni.

L’attaccante marocchino si è lasciato alle spalle il lungo percorso di riabilitazione seguito all’infortunio che lo aveva costretto a saltare il finale della scorsa stagione. Ora, pienamente recuperato, il “Cobra” cercherà di distinguersi all’interno del reparto offensivo. Nel corso del ritiro, Abate avrà l’opportunità di valutarne condizioni e caratteristiche per definire con maggiore precisione gli assetti tattici da adottare in vista del campionato.

Il recupero dall’infortunio

L’ultima apparizione in campo di Aboukhlal con la maglia del Torino risale al 15 febbraio 2026, nella sfida contro il Bologna. Quella è stata l’ultima gara disputata dall’attaccante marocchino, che pochi giorni dopo ha riportato una contusione al ginocchio in allenamento, un infortunio che gli ha impedito di proseguire regolarmente la stagione. Dopo essersi sottoposto a diversi trattamenti, Aboukhlal ha affrontato un intervento in Olanda, dal quale è iniziato il percorso che lo ha portato verso il pieno recupero. Nelle ultime settimane ha lavorato intensamente per ritrovare la migliore condizione fisica e, dopo aver ricevuto il via libera dallo staff medico, è tornato a disposizione di Abate.

La voglia di riscatto dopo mesi lontano dal campo

Dopo un avvio di stagione complicato, nelle ultime settimane di campionato Aboukhlal era riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore, trovando continuità di impiego. L’infortunio, però, ha interrotto il suo percorso, facendolo inevitabilmente scivolare nelle gerarchie. Con l’arrivo di un nuovo allenatore, il marocchino avrà ora l’opportunità di ripartire da zero e dimostrare tutto il suo valore. Gli allenamenti e le prossime amichevoli saranno fondamentali per convincere Abate e guadagnarsi un ruolo importante in vista della nuova stagione.