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Il Torino ha comunicato sui propri canali che la vendita dei biglietti sarà aperta anche ai propri tifosi senza tessera Cuore Granata

Con l’avvicinarsi dell’ultima gara della stagione, che vedrà affrontarsi in campo il Torino e La Juventus nel derby della Mole, la società granata ha intrapreso ulteriori iniziative per favorire la vendita dei biglietti ai propri tifosi.

I sostenitori del Torino, non in possesso della tessera Cuore Granata, potranno infatti procedere ad acquistare il proprio biglietto nel caso in cui avessero già assistito a una partita casalinga della propria squadra nel corso della stagione 2025/2026. Le istruzioni sono già state inviate via email a tutti gli acquirenti: per procedere è necessario recuperare il sigillo fiscale presente sui biglietti, consultabili anche nell’area personale di Torinofc.it, e selezionare poi la voce “Biglietto Toro 2526” nella sezione dedicata alla biglietteria del sito ufficiale.

4 maggio, la marcia dei tifosi del Toro per le strade del centro della città





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ultimo aggiornamento: 13-05-2026

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Berggreen
Berggreen
20 ore fa

Perfetto, assisteremo al gemellaggio tra gobbi e cairoti e alla fine, grigliatina tutti insieme.

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
9 ore fa
Reply to  Berggreen

Io non evangelizzo nessuno … ma l’anore per quella maglia e’ piu forte delll’odio per quella faccia da venditore di pentole che se l’e’ comprata … e non c’e’ odio piu forte poi per quella faniglia di mafiosi e i loro schiavetti scodinzolanti a strisce…..

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
1 giorno fa

E forza viola la prossima….

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
1 giorno fa

E’ per la juve …. Sandokan e i tigrotti di mompracem gridavano contro gli inglesi ricacciamoli im mare … il senso e’ quello ….

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