Il Torino ha comunicato sui propri canali che la vendita dei biglietti sarà aperta anche ai propri tifosi senza tessera Cuore Granata

Con l’avvicinarsi dell’ultima gara della stagione, che vedrà affrontarsi in campo il Torino e La Juventus nel derby della Mole, la società granata ha intrapreso ulteriori iniziative per favorire la vendita dei biglietti ai propri tifosi.

I sostenitori del Torino, non in possesso della tessera Cuore Granata, potranno infatti procedere ad acquistare il proprio biglietto nel caso in cui avessero già assistito a una partita casalinga della propria squadra nel corso della stagione 2025/2026. Le istruzioni sono già state inviate via email a tutti gli acquirenti: per procedere è necessario recuperare il sigillo fiscale presente sui biglietti, consultabili anche nell’area personale di Torinofc.it, e selezionare poi la voce “Biglietto Toro 2526” nella sezione dedicata alla biglietteria del sito ufficiale.

4 maggio, la marcia dei tifosi del Toro per le strade del centro della città









