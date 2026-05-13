Ieri sei è giocata la sfida play-off tra Juve Stabia e Modena valevole l’accesso alla semifinale, a spuntarla sono state le vespe

In occasione della sfida disputata ieri tra Modena e Juve Stabia, rispettivamente 6a e 7a del campionato di serie B, ad avere la meglio sono le vespe che si impongono 1-0 grazie alla girata di Zeroli nei minuti finali della partita, valsa il raggiungimento della semifinale play-off. La gara, valevole per l’accesso alla fase conclusiva della lotta per la serie A, ha visto sfidarsi due giocatori granata: Cacciamani per la Juve Stabia e Dellavalle per il Modena. L’attaccante è sceso in campo dal 1′ giocando l’intera sfida, il difensore, invece, ha assistito tutta la gara dalla panchina.

Dunque, in attesa di conoscere quale sia il suo futuro del talento granata, Cacciamani si giocherà la serie A al prossimo turno contro il Monza in una sfida che, sulla carta, appare già in salita.