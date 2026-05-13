Il 10 granata, fermo a 8 reti in campionato, non segna dalla sfida contro l’Inter ma il traguardo doppia cifra è ancora possibile

L’ultimo gol solo due gare fa e, nonostante questo, risulta comunque troppo tempo per uno come lui. Infatti, il 10 granata ha abituato molto bene i propri tifosi durante questa stagione, la migliore da quando è al Toro, collezionando 8 reti e 3 assist in campionato. Un rendimento importante che ha aumentato lo status del giocatore il quale, prima di quest’anno, non era riuscito a compiere il definitivo salto di qualità in granata. Ora, Nikola Vlasic è il punto di riferimento della squadra, un numero 10 a tutti gli effetti.

Le ultime 2 gare per raggiungere la doppia cifra

Valsic è fermo a 8 gol quando mancano 2 sole gare alla fine del campionato, ma l’obiettivo della doppia cifra rimane raggiungibile. Le ultime sfide vedranno i granata fare visita al Cagliari questa domenica e ospitare in casa la Juventus all’ultima di campionato. Oltretutto, entrambe le squadre sono già state punite da Vlasic: infatti, nella gara di andata contro il Cagliari, persa 2-1, l’ex Weast Ham è andato a segno siglando il momentaneo vantaggio, oltre che il suo 4° gol consecutivo. Contro i bianconeri, invece, ha trovato la rete in occasione dell’ultimo derby giocato in casa, sigillando il definitivo pareggio. Dunque, con i numeri dalla sua parte, il traguardo della doppia cifra è molto più che una possibilità.

Il migliore in campo anche quando non segna

A margine del rendimento strepitoso avuto fin qui in termini di gol, il vero contributo del croato è riscontrabile in ogni fase di gioco, a partire da quella difensiva e finendo con quella offensiva, facendo sempre valere la sua esperienza. Recupera palloni, prende falli e detta i tempi di gioco, questi, sono solo alcuni degli apporti di Vlasic che lo hanno eretto a simbolo di questa squadra.