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I rossoblù, dopo la sconfitta contro l’Udinese, si apprestano a preparare la sfida di domenica contro il Torino con qualche infortunio

Il Cagliari di Pisacane, dopo la sconfitta casalinga per mano dell’Udinese, è tornato ad allenarsi in vista del prossimo impego che vedrà i sardi affrontare i granata di D’Aversa. Tuttavia, l’allenatore dei rossoblù deve fare i conti con qualche infortunio che verrà monitorato fino all’ultimo. Si tratta di Deiola, Mina e Mazzitelli che, anche durante la seduta d’allenamento di ieri, hanno svolto un lavoro personalizzato e, dunque, la loro presenza per sfida contro il Torino rimane in dubbio.

Che Adams of Torino FC competes for the ball with Alessandro Deiola of Cagliari Calcio during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 13-05-2026

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