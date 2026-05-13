I rossoblù, dopo la sconfitta contro l’Udinese, si apprestano a preparare la sfida di domenica contro il Torino con qualche infortunio

Il Cagliari di Pisacane, dopo la sconfitta casalinga per mano dell’Udinese, è tornato ad allenarsi in vista del prossimo impego che vedrà i sardi affrontare i granata di D’Aversa. Tuttavia, l’allenatore dei rossoblù deve fare i conti con qualche infortunio che verrà monitorato fino all’ultimo. Si tratta di Deiola, Mina e Mazzitelli che, anche durante la seduta d’allenamento di ieri, hanno svolto un lavoro personalizzato e, dunque, la loro presenza per sfida contro il Torino rimane in dubbio.