Le decisioni del giudice sportivo per l’ultima giornata di campionato: Gineitis salta la sfida dell’Unipol Domus

Con il termine della 36a giornata di campionato, il giudice sportivo ha diramato quelle che sono state le decisioni in merito ai recenti episodi avvenuti sui diversi campi della Serie A.

Il Torino affronterà il prossimo turno di campionato, che lo vedrà impegnato sul campo del Caglairi, senza Gineitis che salterà la sfida per somma di ammonizioni. Stessa sorte per Jose Pedro del Cagliari, il difensore dovrà sostenere i propri compagni dalla tribuna a causa della quinta ammonizione subita nel turno precedente di campionato.

Cagliari-Udinese: supplemento di indagine per il caso Dossena-Davis

In relazione ai fatti relativi ai minuti finali della sfida tra Cagliari e Udinese, che ha visto coinvolti i giocatori Keinan Davis e Alberto Dossena, il referto del Giudice sportivo recita quanto segue: “letto il referto del Direttore di gara e il rapporto della Procura Federale, dispone un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l’accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti”.

Giocatori espulsi per la prossima giornata



BOŽHINOV Rosen Petkov (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario.



BRITSCHGI Sascha (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.



LOYOLA OLEA Felipe Ignacio (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di

giuoco.



ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Giocatori non espulsi

DA CONCEIÇÃO LEÃO Rafael Alexandre (Milan): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DA SILVA FIGUEIREDO FREITAS José Pedro (Cagliari): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ESTUPINAN TENORIO Pervis Josue (Milan): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



GINEITIS Gvidas (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



HIEN Isak Malcolm Kwaku (Atalanta): per comportamento non regolamentare in

campo; già diffidato (Quinta sanzione).



LUCUMI‘ BONILLA Jhon Janer (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



POLITANO Matteo (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SAELEMAEKERS Alexis Jesse (Milan): per proteste nei confronti degli ufficiali di

gara; già diffidato (Quinta sanzione).