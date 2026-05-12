Ecco tutte le informazioni relative all’acquisto dei biglietti per assistere alla gara dello Zini valida per la 37a giornata di Serie A

Il Cagliari ha annunciato che la vendita dei biglietti per assistere all’incontro valido per la 37ª giornata di Serie A, fissato per domenica 17 maggio, prenderà il via alle ore 10:00 di domani, mercoledì 13 maggio, fino alle ore 19:00 di sabato 16 aprile 2026. I tagliandi saranno disponibili online sul sito https://cagliaricalcio.ticketone.it/catalog e presso i punti vendita TicketOne. Inoltre non sarà necessario essere in possesso della fidelity card del Torino, mentre il costo dei tagliandi è fissato a 25,00 euro.

Gli unici divieti di acquisto imposti sono indirizzati ai residenti della Regione Sardegna.