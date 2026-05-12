L’esterno austriaco dopo la prestazione deludente contro il Sassuolo potrebbe tornare a partire dalla panchina nelle prossime uscite

Tra i giocatori del Torino che hanno disputato una stagione totalmente differente da quella passata c’Ã¨ l’esterno di centrocampo Lazaro.

L’austriaco dopo essersi distinto come miglior assistman della squadra nel corso della stagione 2024/2025 ha mostrato un drastico calo di rendimento nel campionato corrente. Dopo essere stato uno dei titolari nella prima parte del campionato, Lazaro ha poi assistito a un calo del suo minutaggio in campo grazie all’arrivo di Obrador nel mercato di gennaio e all’ascesa di Pedersen nelle ultime giornate.

Contro il Sassuolo un’altra prova negativa

Partito ancora una volta di titolare, contro il Sassuolo Lazaro ha avuto la possibilitÃ di cercare di riscattarsi dopo l’ultima uscita contro l’Udinese. Dopo un avvio difficile, il giocatore sembrava essere piÃ¹ coinvolto infase offensiva: ha spesso tentato cross e inserimenti invece dei soliti passaggi all’indietro. Tuttavia, la maggior parte di questi tentativi si sono rivelati imprecisi e inconcludenti: simbolico l’episodio di ripartenza dove Lazaro ha totalmente sbagliato la misura del passaggio regalando direttamente il pallone al Sassuolo. La sua uscita dal campo Ã¨ stata infatti accompagnata da un’importante ondata di fischi, simbolo di una stagione negativa che comprometterÃ il suo ricordo della sua avventura in granata.

Il ritorno di Pedersen sfavorisce Lazaro

Nelle ultime settimane Lazaro Ã¨ tornato a giocare con maggiore continuitÃ , complice anche lâ€™assenza di Pedersen, che gli ha consentito di ritagliarsi piÃ¹ spazio. Tuttavia, nella sfida contro il Sassuolo Ã¨ apparsa evidente la differenza tra i due, come dimostra anche la rete del norvegese che ha permesso al Torino di conquistare i tre punti. Pur non trattandosi di due giocatori particolarmente brillanti o incisivi in fase di costruzione, la grinta e lâ€™energia di Pedersen potrebbero comunque consentirgli di tornare a essere lâ€™esterno di riferimento nel finale di stagione, scenario che potrebbe sancire la probabile separazione tra Lazaro e il Torino a fine stagione.