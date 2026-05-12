Il giovane giocatore del Torino in prestito alla Juve Stabia è tornato a giocare sul campo dal primo minuto

Il discreto numero di interpreti di centrocampo nella rosa del Torino ha portato la società a valutare e poi effettuare il prestito di Chiammaglichella alla Juve Stabia.

Il centrocampista granata nel corso della stagione 2025/2026 difficilmente avrebbe trovato spazio, e per questo, la dirigenza ha accettato la richiesta di prestito da parte della squadra campana. In Serie B, il classe 2005 avrebbe potuto trovare più spazio e accumulare più esperienza tra i professionisti, soprattutto a seguito della stagione 2024/2025 in cui il centrocampista è stato a lungo fermo per infortunio.

Una stagione iniziata in salita

L’infortunio rimediato nel corso dello scorso campionato ha inoltre compromesso l’inizio dell’esperienza di Ciammaglichella alla Juve Stabia. Il giocatore non è infatti riuscito a recuperare velocemente, tornando a disposizione solo il 30 novembre, alla 14a giornata di campionato. Da allora, l’italiano ha ripreso ad allenarsi ma nonostante tutto, non è mai riuscito a distinguersi tra i giocatori in rosa, collezionando appena 9 minuti nella prima parte di stagione. A quell’esperienza in campo, sono seguite 21 panchine consecutive, tutte partite in cui Ciammaglichella non è riuscito a trovare il campo.

La prima presenza nel 2026

Tuttavia, con il finale di stagione ormai alle porte e il settimo posto saldamente consolidato, posizione valida per l’accesso ai play-off promozione, il tecnico della Juve Stabia ha deciso di ridare fiducia al centrocampista granata, schierandolo dal primo minuto nella delicata sfida contro il Sudtirol, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Per Ciammaglichella si è trattato della prima presenza ufficiale del 2026 e, nonostante una prestazione senza particolari spunti interessanti, il giocatore proverà comunque a ritagliarsi ulteriore spazio e continuità nel corso dei play-off, dove la Juve Stabia affronterà il Modena nel primo turno della fase finale.