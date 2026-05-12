Due partite per raggiungere o superare i migliori marcatori granata recenti e chiudere una stagione positiva a livello personale

Tornato alla vittoria contro il Sassuolo di Fabio Grosso dopo tre gare senza successi, il Torino si prepara a chiudere la stagione con le ultime due partite, in un’annata segnata da malcontento, contestazioni e una generale disaffezione dell’ambiente .

Gli ultimi impegni contro il Cagliari e nel derby della Mole contro la Juventus avranno un peso limitato sulla classifica, ma serviranno soprattutto per provare a chiudere con dignità e iniziare a tracciare le linee guida per la prossima stagione ..

In questo scenario, le ultime due gare possono rappresentare anche un’occasione personale per Giovanni Simeone, alla ricerca di un piccolo traguardo statistico che certifichi una stagione comunque positiva a livello individuale. Arrivato a inizio anno dopo diverse stagioni da comprimario al Napoli, il Cholito si è imposto sin da subito come uno dei pochi punti fermi offensivi del Torino. Gli undici gol messi a segno finora raccontano solo in parte il suo impatto, soprattutto considerando alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato continuità e minutaggio.

Simeone a caccia di un mini record

In granata Simeone ha portato peso specifico, lavoro sporco e capacità di attaccare la profondità, caratteristiche che lo hanno reso spesso indispensabile nelle rotazioni offensive. In un contesto stagionale non sempre brillante per il Torino, il suo contributo ha rappresentato una delle poche certezze del reparto avanzato.

Ora, nelle ultime due partite, l’argentino ha la possibilità di agganciare o superare quota 12 gol stagionali, eguagliando i migliori marcatori granata recenti come Zapata (2023-24) e Sanabria (2022-23), diventando così il miglior realizzatore del Toro in una singola stagione di Serie A nell’era post Belotti. Il Gallo è irraggiungibile considerato che la miglior stagione dell’ex attaccante granata ha portato in dote ben 26 gol in una stagione (2016/2017) tutti in Serie A.

Un traguardo che non cambierebbe certo il giudizio complessivo sull’annata granata, ma che certificherebbe comunque la solidità del suo rendimento in una stagione complicata.

L’impatto del Cholito

Simeone non è mai stato un bomber da numeri altissimi, ma ha sempre garantito affidabilità e presenza in area, confermandosi spesso in doppia cifra nel corso della sua carriera in Serie A. Il suo apice realizzativo resta la stagione 2021-22 con l’Hellas Verona di Tudor, quando superò abbondantemente quota 15 reti, imponendosi come uno degli attaccanti più incisivi del campionato.