Il presidente Urbano Cairo si è recato a Superga per commemorare gli Invincibili del Grande Torino dopo l’assenza del 4 maggio
Assente alle celebrazioni ufficiali dello scorso 4 maggio, il presidente Urbano Cairo si è recato quest’oggi a Superga per onorare il Grande Torino. Il presidente granata, come già capitato lo scorso anno, complice il clima di contestazione nei suoi confronti, ha infatti preferito non prendere parte alle celebrazioni ufficiali tenutesi nel giorno del 77° anniversario della Tragedia di Superga ma recarsi al Colle in solitaria.
Bel gesto
Mentre i soliti noti contestatori di professione lo aspettavano la settimana scorsa (e, non incontrandolo, si sono sfogati fischiando vergognosamente la squadra) lui a Superga ci e’ andato, ma ci e’ andato in privato e, a differenza loro, con il rispetto e il raccoglimento che questo Luogo Sacro richiede. Ancora… Leggi il resto »