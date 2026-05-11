Tre episodi per raccontare lo Scudetto del Torino del 1976 tra immagini inedite e testimonianze

A cinquant’anni dal settimo e ultimo Scudetto, la storia del Torino torna protagonista con la nuova docu-serie originale di Sky Sport “Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama”. Il racconto, articolato in tre puntate, andrà in onda a partire da venerdì 15 maggio alle 21 su Sky Sport Legend e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

La produzione ripercorre la stagione 1975-76, culminata con la conquista del titolo da parte della squadra guidata da Gigi Radice, simbolo di un calcio moderno e aggressivo, capace di ribaltare i pronostici e superare la concorrenza della Juventus. Centrale anche il ruolo del presidente Orfeo Pianelli e della struttura societaria che rese possibile la costruzione di un gruppo solido e competitivo.

Attraverso interviste ai protagonisti – tra cui Castellini, Zaccarelli, Pulici e Graziani – e le voci di giornalisti, scrittori e testimoni d’epoca, la serie ricostruisce non solo la cavalcata sportiva ma anche il contesto umano e sociale di quegli anni. Spazio anche al celebre sorpasso in classifica, al derby decisivo e alla vittoria finale contro il Cesena all’ultima giornata.

Il racconto si arricchisce inoltre di immagini d’archivio e ricostruzioni inedite realizzate con tecnologie di intelligenza artificiale, che permettono di rivivere momenti chiave della stagione con un linguaggio visivo innovativo. Una produzione firmata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, con coordinamento e interviste di Paolo Aghemo e regia di Massimo Bomprezzi e Andrea Parini.