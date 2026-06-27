Il trequartista del Torino punta a ritagliarsi un ruolo al Mondiale: possibile chance nell’ultima gara del girone

Nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, diverse nazionali saranno impegnate nella ricerca dei punti necessari per accedere alla fase a eliminazione diretta della competizione.

Tra queste ci sarà anche la Croazia di Vlasic, attesa in campo sabato 27 giugno alle ore 23 in una sfida decisiva contro il Ghana, in un confronto diretto per il secondo posto del girone. Con 3 punti in classifica, la selezione croata cercherà la vittoria per scavalcare il Ghana, fermo a quota 4, e conquistare così la qualificazione senza dover attendere il verdetto delle migliori terze.

Vlasic sogna una chance contro il Ghana

Dopo aver collezionato poco più di un quarto d’ora di gioco all’esordio contro l’Inghilterra, Vlasic è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della seconda gara del girone contro il Panama. Il trequartista, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Torino e tra i più continui dell’annata granata, non è ancora riuscito a lasciare il proprio segno con la nazionale in questa fase del torneo. Per questo motivo, il giocatore cercherà di sfruttare ogni occasione utile anche nella sfida contro il Ghana, match che può risultare decisivo per il cammino della Croazia. La selezione africana è infatti ancora in corsa per il primo posto del girone, rendendo la gara particolarmente aperta e delicata, mentre Vlasic punta a ritagliarsi spazio e incidere anche a gara in corso.