Il centrocampista di proprietà granata è finito ai margini della rosa della Juve Stabia: un’esclusione che sa di bocciatura

Aaron Ciammaglichella, attualmente in prestito alla Juve Stabia, è da tempo fuori dai radar del tecnico Ignazio Abate che lo ha relegato in panchina fin dal suo approdo in maglia gialloblù. Il centrocampista di proprietà del Torino, prima del suo arrivo nella squadra campana, ha vissuto un periodo positivo della sua carriera, a partire dal premio Cozzolino, come migliore giovane della Primavera della stagione 2023/2024 che lo ha lanciato in prima squadra. Successivamente è stato girato in prestito alla Ternana in Serie C, con la quale il centrocampista granata ha sfiorato la promozione in B la stagione scorsa, nella semifinale persa contro il Pescara. Ritornato al Torino al termine della stagione, è stato rigirato in prestito alla Juve Stabia.

Alla Juve Stabia poco spazio

A differenza delle esperienze passate, il talento granata non sta trovando spazio nella squadra campana, in piena zona Play-off di Serie B. Ciammaglichella ha giocato appena 9 minuti dall’inizio della stagione, a testimonianza della palese bocciatura del tecnico Abate che lo ha fatto esordire lo scorso 13 dicembre, in occasione della sfida vinta 2-0 contro l’Empoli. Ciammaglichella è entrato al minuto 82 al posto di un altro giocatore granata, quello di Alessio Cacciamani che a differenza dell’ex Ternana è una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico. Il centrocampista granata classe 2005, che ha già messo in luce le sue qualità, deve lottare per convincere Abate a concedergli minuti di gioco importanti per ritornare dal prestito con più consapevolezza e autostima.

Ciammaglichella tornerà a Torino a fine stagione

Il centrocampista di proprietà del Toro farà ritorno a casa al termine della stagione e l’obiettivo sarà quello di guadagnarsi un posto nella rosa della prima squadra, che dovrebbe trovare proprio nei giovani la chiave della svolta, anche se è molto probabile una sua ulteriore partenza.