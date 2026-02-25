La contestazione a Cairo arriva in America: il New York Times ha riportato la notizia del letame al Fila

La contestazione nei confronti del patron Cairo è arrivata sino in America. L’episodio del letame di fronte al Fila è infatti stato ripreso nella giornata di oggi dal New York Times, celebre quotidiano statunitense, che ha riportato la notizia dello striscione “Me*** come Cairo”, appeso nella notte tra lunedì e martedì al Filadelfia.

Il giornale ha anche descritto l’attuale clima di proteste nei confronti della società, tracciando una panoramica generale dell’operato del Presidente negli ultimi anni. Dai pochi risultati ottenuti, ai piazzamenti in classifica, fino ai tanti cambi in panchina: il giornale ha inquadrato a tutto tondo la situazione granata e l’aspra contestazione nei confronti di Cairo.

“Sh** like Cairo“: Torino fans leave manure outside training ground in protest at owner”, il titolo dell’articolo in questione, che fotografa un malcontento arrivato, ormai, anche oltreoceano.