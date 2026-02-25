Un altro striscione è stato esposto in giornata al di fuori dello Stadio Olimpico

Continua il forte di clima di protesta nei confronti della società in casa Toro. Nella giornata di oggi, un nuovo striscione di protesta è stato esposto questa volta all’esterno dello stadio Olimpico grande Torino. Lo striscione in questione invita il priseguo delle contestazioni e dello sciopero del tifo tramite la scriotta “Tutti Fuori!”, ed è stato esposto in corrispondenza della biglietteria nord dello stadio.

Dopo l’episodio del letame al Fila di due giorni fa, ecco quindi un ulteriore atto di contestazione, per un rapporto tra tifo e società ormai ai minimi storici.