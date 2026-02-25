Un altro striscione è stato esposto in giornata al di fuori dello Stadio Olimpico
Continua il forte di clima di protesta nei confronti della società in casa Toro. Nella giornata di oggi, un nuovo striscione di protesta è stato esposto questa volta all’esterno dello stadio Olimpico grande Torino. Lo striscione in questione invita il priseguo delle contestazioni e dello sciopero del tifo tramite la scriotta “Tutti Fuori!”, ed è stato esposto in corrispondenza della biglietteria nord dello stadio.
Dopo l’episodio del letame al Fila di due giorni fa, ecco quindi un ulteriore atto di contestazione, per un rapporto tra tifo e società ormai ai minimi storici.
Non c’è ragione o analisi da appiccicare alla protesta/ribellione: quando il cuore sanguina, l’espressione è l’unica possibilità. Forza Toro, Sempre! Tutti compatti!
Anche questa (come contro il Genoa) manco la guarderò in tv 😎
PS Contestazione sacrosanta a prescindere da quello che produrrà in seguito😉
@maurone, il fatto che tu sia un mio “accrescitivo” mi mette a disagio…”peggio me sento” (da torinese per 60 anni e da 4 felicemente romano) a pensare che tu sia stato o sia ancora sindacalista….ma nonni “con le palle” li hai avuti? O e solo una mia prerogativa???? BASITO!!!!