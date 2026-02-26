Con la squalifica rimediata da Ilkhan, sarà con ogni probabilità l’ex Cagliari a ricoprire il ruolo di play nella prima formazione di D’Aversa

C’è grande curiosità per l’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina del Torino. Non sono esclusi cambiamenti nell’assetto tattico, ma in mezzo al campo una certezza potrebbe già esserci. In attesa di valutare l’intero gruppo, Prati sembra il candidato principale per guidare la manovra nella prima uscita ufficiale dell’era D’Aversa.

L’espulsione di Ilkhan favorisce Prati

Contro il Genoa, Ilkhan si è reso protagonista di un episodio negativo: un fallo tanto ingenuo quanto evitabile, che gli è costato il cartellino rosso e la conseguente squalifica per la prossima sfida casalinga contro la Lazio. Un’assenza pesante, soprattutto in una fase di transizione come quella che sta vivendo il Torino con l’arrivo di D’Aversa in panchina. Per sostituirlo, il nuovo tecnico dovrebbe affidarsi a Prati, tra i pochi centrocampisti della rosa con caratteristiche da play davanti alla difesa. L’ex Cagliari aveva iniziato bene l’esperienza in granata, salvo poi accusare un leggero calo nelle ultime settimane. Il cambio di guida tecnica, però, potrebbe offrirgli l’occasione giusta per rilanciarsi sul campo.

Inizia la corsa per la titolarità

Nella prima parte di stagione Ilkhan si è guadagnato progressivamente un posto da titolare nelle formazioni di Baroni e, nonostante l’arrivo di Prati nel mercato invernale, il turco è stato spesso preferito all’ex Cagliari dal primo minuto. Forte di diversi mesi di lavoro con il tecnico, il classe 2004 ha avuto un vantaggio nelle gerarchie, riuscendo nella maggior parte dei casi a spuntarla nel ballottaggio. Con l’arrivo di D’Aversa, però, gli equilibri potrebbero cambiare. Le gerarchie sono destinate a essere rimesse in discussione e per Prati sarà fondamentale sfruttare ogni occasione per imporsi definitivamente, dimostrando di essere l’interprete più adatto a garantire ordine, qualità e continuità alla manovra della squadra.