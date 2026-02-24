Il giudice sportivo comunica l’espulsione del giovane turco per una giornata, prima ammonizione per Simeone

A seguito degli episodi verificatisi nel corso della 26ª giornata, il Giudice Sportivo ha pubblicato i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di giocatori e società.

Tra questi figura anche il Torino, che contro la Lazio dovrà fare a meno di Ilkhan dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno: il centrocampista sarà squalificato per una giornata. Oltre al turco, Simeone ha ricevuto il suo primo cartellino giallo stagionale, mentre le ammonizioni a Pellegrini e Provstgaard hanno portato rispettivamente al sesto e al secondo giallo dall’inizio del campionato. Rientrano inoltre nell’elenco degli espulsi anche Mina e e Elmusrati.

L’Inter perde Bastoni, gli squalificati

A seguito degli interventi irregolari collezionati, saranno loro i giocatori che non parteciperanno alla 27a giornata per squalifica:

Bastoni Alessandro (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Locatelli Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Walukiewicz Sebastian (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in

campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Le sanzioni per i dirigenti

Il Giudice Sportivo ha reso noti anche i provvedimenti a carico dei dirigenti dopo l’ultima giornata di campionato. Squalifica per una giornata per Alessio Luccarelli (Como), espulso per proteste plateali al termine del primo tempo, e per Alberto Marangon (Milan), allontanato per aver rivolto un commento irriguardoso a un assistente nel corso della ripresa. Ammenda da 5.000 euro, invece, per Davide Iorio (Napoli), che nel tunnel verso gli spogliatoi ha espresso ad alta voce critiche ritenute irrispettose nei confronti dell’operato arbitrale.