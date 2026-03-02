Il centrocampista belga dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter è tornato nuovamente ad allenarsi con il resto della squadra

Il rientro del fuoriclasse belga fa sorridere Antonio Conte. In vista della prossima sfida di campionato contro il Torino, in programma venerdì 6 marzo, il tecnico potrà contare nuovamente su un giocatore fondamentale per il centrocampo del Napoli, che era uscito per infortunio nel corso della sfida di campionato contro l’Inter.

Oggi De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo e nel corso della settimana proseguirà il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico. L’obiettivo è tornare completamente disponibile per contribuire sul campo, portando qualità, visione di gioco e esperienza alla squadra. La presenza del belga rappresenta un’importante spinta per il Napoli, soprattutto in vista del match contro i granata.