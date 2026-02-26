Il nuovo allenatore del Torino avrà poco tempo per guidare una squadra a una salvezza non ovvia, ecco i suoi possibili punti cardine

L’arrivo del nuovo allenatore del Torino Roberto D’Aversa – che ha preso il posto di Marco Baroni alla guida tecnica della squadra – è la notizia che nelle ultime ore ha colpito la piazza granata, che ancora spera di poter evitare una retrocessione in Serie B che manca ormai da 17 anni (2008/09). Il tecnico pescarese è pronto a provare a raggiungere questo non più scontato obiettivo e potrebbe aver già in mente i pilastri su cui fondare rapidamente il suo castello, che il popolo di Torino si augura sia meno fragile e instabile di quello di Baroni.

Vlasic insostituibile

Nell’ottica di una salvezza da raggiungere quasi nell’immediatezza, per D’Aversa sarà necessario affidarsi a giocatori che possano trainare tecnicamente e moralmente la squadra. Uomini spogliatoio da cui ripartire. Su tutti spicca il nome di quello che al di là della fascia (di Zapata) a tutti gli effetti è il capitano, ossia Nikola Vlasic, l’unico (forse anche per scelta societaria) ad aver messo la propria faccia sulla sconfitta di Genova e che nelle proprie dichiarazioni ha fatto intendere di essere pronto ad aiutare i compagni a risollevare la squadra da questo terribile momento; inoltre Vlasic si sta dimostrando anche il giocatore migliore in campo, nonostante si possa dire che “predichi nel deserto”, non avendo compagni che riescano a supportare adeguatamente le sue manovre.

Ripartire dai sudamericani

Altri due pilastri che possono guidare il Toro sono i due sudamericani Giovanni Simeone e Guillermo Maripan, due giocatori che – seppur non soliti giocare in queste posizioni i classifica – hanno dimostrato sempre una tempra caratteriale molto forte e grande senso di appartenenza, lottando in tutte le partite in cui sono stati chiamati in causa.

Da questi 3 profili D’Aversa potrà ripartire in questa nuova avventura sulla panchina granata, che si auspica possa portare il Toro a mantenere la categoria.