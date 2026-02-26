Continua l’infermabile contestazione nei confronti del Presidente Urbano Cairo, individuata uno striscione anche a Sanremo

Implacabile la contestazione della tifoseria granata nei confronti del patron Urbano Cairo. Dopo le numerose iniziative proposte dal tifo organizzato, le varie partite che si sono susseguite e si susseguiranno a stadio pressoché vuoto e dopo aver portato la contestazione ad essere citata anche dal New York Times, lo slogan “Cairo vattene” arriva anche a Sanremo.

Lo striscione

Proprio nella settimana del Festival di Sanremo, iniziato martedì sera e che terminerà nella notte tra sabato e domenica, è stata notata, in una zona di Sanremo (non molto vicina al teatro Ariston), una delle note bandiere prodotte nell’ultimo anno dal tifo organizzato granata con su scritto “Cairo vattene”, striscione reso ben visibile ai passanti. Altro segno di una contestazione che, per la prima volta, sta uscendo dalla città di Torino, dimostrando il malcontento della tifoseria granata non solo all’interno del capoluogo piemontese, ma in quanti più posti, regioni e stati possibili.