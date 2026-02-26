Dopo aver toccato gli USA e Sanremo, la protesta dei tifosi granata contro il presidente Cairo prosegue fuori dallo stadio

Se è vero che le contestazioni nei confronti del presidente Cairo non sono certo una novità a Torino, mai come ora, durante questi 20 anni di presidenza, la protesta del tifo granata è persistentemente sotto i riflettori. Dopo aver toccato gli Stati Uniti – con tanto di articolo del New York Times – e Sanremo – con uno striscione appeso nella corrente settimana del Festival – il tifosi granata sono tornati a protestare nei pressi dello stadio.

Stadio invaso da adesivi

Il tifo organizzato granata è tornato a protestare davanti allo stadio, come nella giornata di ieri in cui era apparso uno striscione con su scritto l’imperativo “Tutti fuori!”. Questa volta i tifosi granata hanno puntato sulla quantità più che sulla grandezza del messaggio: sono apparsi numerosi adesivi con la scritta “Io non posso entrare” affiancata da una grottesca rappresentazione del presidente Cairo con una faccia da pagliaccio disegnata sotto un cartello di divieto. I cartelli sono stati applicati attorno allo stadio, specialmente nella zona dei tornelli. Oltre ad essi è stato anche affisso sulla biglietteria nord una gigantografia del cartello stesso.

Non sono da escludere nuove manifestazioni – pur sempre pacifiche – da parte del tifo del Toro, in attesa di domenica, quando la curva non si ripresenterà all’interno dello stadio per la terza volta consecutiva, passando i 90′ a giocare un torneo di calcio a 5 di fronte alla Curva Maratona.