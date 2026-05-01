Il colombiano dopo aver giocato bene contro l’Inter dovrà rinunciare a partecipare alla prossima sfida di campionato

L’impatto avuto da Zapata nell’ultima partita di campionato contro l’Inter è stato uno dei fattori determinanti che ha permesso ai granata di strappare un punto al termine di un’ottima rimonta arrivata contro una delle squadre più competitive del campionato.

Entrato con forza ed energia a disposizione, il colombiano sembrava essere lo stesso che ha guidato la squadra nella sua prima stagione in granata, la stessa in cui era riuscito a realizzare 13 gol. Tuttavia, sfruttare il suo impatto nel corso della sfida contro l’Udinese non sarà una possibilità per D’Aversa, dal momento che Zapata sarà costretto a saltare la sfida per infortunio.

Secondo infortunio nel giro di un mese

Dopo aver saltato le ultime tre gare di campionato contro Pisa, Verona e Cremonese a causa di un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra, Zapata è tornato in campo contro l’Inter dopo un mese dall’ultima volta. Tuttavia, proprio quando il calvario sembrava essere terminato, il colombiano ha rimediato un altro problema muscolare, che lo costringerà a restare ai box per i prossimi giorni. Nelle giornata di ieri, il Torino ha infatti condiviso il report medico della squadra: rivelando un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra.

Il Torino perde la sua punta

Visto l’impatto mostrato contro l’Inter, e il rendimento non brillante di Adams nelle ultime settimane, ci si sarebbe potuti aspettare che Zapata avrebbe potuto contendersi una maglia da titolare per la prossima sfida di campionato. Tuttavia, entrambi i giocatori saranno assenti per un infortunio muscolare, e per questo, il Torino dovrà cercare di sopperire alla loro mancanza completando il reparto offensivo con gli altri interpreti a disposizione. Simeone sarà il punto di riferimento della squadra, e a seguirlo potrà esserci uno tra Njie e Kulenovic, che sperano in una maglia da titolare.