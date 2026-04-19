L’attaccante in quattro minuti costruisce l’occasione (l’unica) più importante dei granata, la difesa regge

PALEARI 6.5: nella ripresa grande intervento su Bonazzoli con la mano di richiamo, sullo 0-0. Pochi minuti dopo l’episodio del gol annullato a Baschirotto: il portiere sembra anticipare l’avversario – e nell’occasione resta per qualche istante dolorante ad una mano e il Var gli dà ragione.

COCO 6: dopo appena quattro minuti è chiamato al primo intervento in area, il primo dei tanti nel corso dei novanta minuti. Unica pecca quando si fa anticipare nell’occasione che porta Bonazzoli a sfiorare l’1-0.

MARIPAN 6.5: suo il compito di sostituire Ismajli al centro della difesa. Il cileno lo fa al meglio, in una partita in cui anticipa praticamente sempre gli avversari fino a che resta in campo (st 23′ MARIANUCCI 5.5: soffre la velocità di Okereke, di certo non tanto più fresco di lui, in più di un’occasione)

EBOSSE 6: difesa impegnata più del previsto, specie nella ripresa, quando pure Ebosse si ritrova a dover fare gli straordinari. Una sola sbavatura sulla quale però rimedia prontamente spedendo il pallone in angolo.

PEDERSEN 6 gioca altissimo, più del solito, anche per sfruttare eventuali ripartenza, ma la sua velocità, che tanto piace all’allenatore, la sfrutta poco. Provvidenziale al 30′ della ripresa quando anticipa Sanabria a due passi dalla porta sparando il pallone fuori.

CASADEI 5.5: non conferma la crescita del secondo tempo col Verona anche se parte bene nel primo quarto d’ora. Poi quando la Cremonese accelera si perde.

GINEITIS 5.5: in un pomeriggio in cui gli attaccanti non lasciano il segno, sparendo piuttosto dal campo, il lituano prova in ogni modo a dare un po’ di profondità, ad inserirsi, a trovare la porta. Non lo fa però con grandi risultati.

OBRADOR 5.5: su quella fascia c’è Floriani Mussolini a dargli fastidio e ad impedirgli di sfondare, al contrario specie nel primo tempo lo spagnolo è costretto a frenare l’avversario (st 31′ BIRAGHI 5.5: non lo si vede praticamente mai, dopo i fischi al Grande Torino la fascia al braccio…)

VLASIC 6: predica nel deserto. Anche oggi come in tutta la stagione mette la sua qualità al servizio della squadra ma sia punte che esterni faticano a farsi vedere (st 31′ ANJORIN 5.5: entra un po’ molle in partita, grosso rischio al limite dell’area quando su Bondo non sembra così reattivo)

ADAMS 5: stavolta non funziona l’intesa con Simeone né lo aiuta un sistema che nelle uscite precedenti lo aveva visto più ispirato. Resta in campo fino al triplice fischio ma non ha modo di

SIMEONE 5: la sua partita allo Zini non comincia nemmeno. Tocca pochissimi palloni e quando lo fa i risultati non sono entusiasmanti. Stavolta non incide (st 23′ NJIE 5.5: non ha modo di farsi vedere, forse il giallo porta D’Aversa a richiamarlo in panchina) (st 45′ KULENOVIC 6: sua l’occasione giù grande in pieno recupero, quando Audero gli dice no).

All. D’AVERSA 5.5: il record delle tre gare di fila vinte resta di Mazzarri, nonostante un calendario favorevole – Pisa, Verona, Cremonese – e un Toro comunque in salute. La peggior partita della gestione del tecnico: basti pensare che il primo tiro in porta dei granata è arrivato solo al 94′.